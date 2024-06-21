Арестович: решение конфликта кроется в изменении внутренней политики Киева

Бывший советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) связал завершение конфликта Москвы и Киева с изменениями во внутренней политике Украины, которой необходимо сделать "исторически правильный выбор".
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