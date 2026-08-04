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Наш потерянный мир

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На Украине забили тревогу из-за коллапса портового экспорта

На Украине забили тревогу из-за коллапса портового экспорта

Государственная компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») экстренно прорабатывает новые альтернативные маршруты для вывоза зернового урожая на фоне полной блокады украинских морских портов, сообщает агентство Блумберг.

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