Вторичка начала дорожать сильнее новостроек — аналитики «Мир квартир». В среднем по стране цена «квадрата» на вторичке в августе выросла на 0,7%, до 116 тысяч рублей, а на квадратный метр в новостройках — на 0,6%, до 137 тысяч рублей.