Утенков: FPV-дроны используют для доставки еды бойцам в блиндажи в зоне СВО

Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации применяют FPV-беспилотники ради того, чтобы организовывать подвоз пищи в некоторые укрепления на наиболее сложных направлениях линии боевого соприкосновения.
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