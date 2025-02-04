Мужчина в Карелии накопил долг по алиментам и едва не лишился участка

Житель Карелии сменил работу, чтобы не лишиться земли из-за алиментов В Карелии суд обязал мужчину выплачивать алименты в размере прожиточного минимума, но его официального дохода не хватало для полной уплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии