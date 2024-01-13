Как армии Конева освободили Кировоград

Генерал-полковник танковых войск Павел Алексеевич Ротмистров, командующий 5-й гвардейской танковой армией, у танка Т-34 во время Кировоградской наступательной операции Общая ситуация Летом – осенью 1943 года советские войска заняли всю Левобережную Украину и в ходе битвы за Днепр (Даёшь Днепр! 80 лет назад завершилась битва за Днепр) захватили стратегические плацдармы на правом берегу Днепра, что создало благоприятные условия для последующего наступления на Правобережной Украине.
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