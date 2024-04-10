Важнейшие интересы ребенка планируют закрепить в законе

В Семейном кодексе планируют закрепить понятие «важнейших интересов ребенка» — к ним отнесут крепкую семью и сохранение брака родителей, формирование родительского авторитета и сохранение индивидуальности.
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