Военэксперт Коротченко: за счет мобилизации Зеленский будет тянуть время

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал принятый Верховной радой Украины законопроект, ужесточающий правила призыва граждан по мобилизации.
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