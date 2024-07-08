Левые одержали победу на выборах во Франции: главное за сутки

МОСКВА, 8 июля, ФедералПресс. Коалиция левых партий победила на парламентских выборах во Франции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай, демократы в Конгрессе США призвали Джо Байдена сняться с выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии