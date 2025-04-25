С начала года петербуржцы купили лекарств на 24 миллиарда рублей

Продано почти 50 миллионов упаковок В Петербурге за первый квартал года на розничном рынке было продано 49,9 млн упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 24 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург».
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