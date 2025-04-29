Роспотребнадзор рассказал тулякам, как не отравиться во время майских праздников

Во время майских праздников наступает пора поездок на дачу и пикников. Так, тульское управление Роспотребнадзора опубликовал для жителей региона несколько рекомендаций по выбору продуктов, чтобы избежать пищевых отравлений во время отдыха.
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