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«Тобол» в 3-м раунде ЛК сыграет со «Зриньски»

«Тобол» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций сыграет с боснийским «Зриньски». Первый матч «Тобол» проведет 4 августа в гостях, ответная игра – 11 августа в Костанае.

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