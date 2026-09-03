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Знания с "добавкой". Барнаульскому школьнику выдали учебник, покрытый плесенью

Знания с "добавкой". Барнаульскому школьнику выдали учебник, покрытый плесенью

На его страницах присутствуют многочисленные темные пятна, а также следы воздействия влаги Фото: "Инцидент Барнаул" Родители ученика школы № 133 в Барнауле пожаловались на состояние выданной ребенку учебной литературы.

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