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Больницы Подмосковья получили 14 лазерных устройств с начала года

Больницы Подмосковья получили 14 лазерных устройств с начала года

В медицинские учреждения Подмосковья поступает современная лазерная техника. Новые аппараты уже задействованы в хирургии, урологии, офтальмологии и ряде других направлений, сообщили в Минздраве региона.

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