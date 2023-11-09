Жители Молжаниновского смогут принять участие в фестивале психопросвещения

В общественном центре «Благосфера» с 10 по 12 ноября пройдет восьмой городской фестиваль психопросвещения «Psyfest 2023: осеннее обострение», в котором могут принять участие жители Молжаниновского района.
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