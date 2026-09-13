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Эксперт Райснер: Путин рассчитывает зимой поставить Украину на колени

Эксперт Райснер: Путин рассчитывает зимой поставить Украину на колени

Москва собирается использовать предстоящую зиму для усиления давления на Киев. Россияне хотят окончательно «дожать» украинцев и заставить их капитулировать, нанося удары не только по военным целям, но и по энергетике, критической инфраструктуре и другим объектам.

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