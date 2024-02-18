Михаил Чаплыга: Вопросы, которые не позволят уснуть: «договорняки», укронацизм, трибуналы и долги

Я обработал то, что мне телеграфировали из кулуаров Мюнхена. Вы пробовали убедить Британию принять участие в трибунале над мифическим «укронацизмом», что устраивает РФ, и выступить против позиции США, что поддерживает трибунал над РФ? Наверное, вы улыбнетесь.