Михаил Чаплыга: Вопросы, которые не позволят уснуть: «договорняки», укронацизм, трибуналы и долги

Я обработал то, что мне телеграфировали из кулуаров Мюнхена. Вы пробовали убедить Британию принять участие в трибунале над мифическим «укронацизмом», что устраивает РФ, и выступить против позиции США, что поддерживает трибунал над РФ? Наверное, вы улыбнетесь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии