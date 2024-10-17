«План победы» Зеленского, или what’s went belly up?

16 октября В. Зеленский представил свой «план победы». Это был своеобразный эзотерический текст, который до того никто не читал и не видел, но только самый ленивый — Байден не в счет, — не пытался угадать его контент.
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