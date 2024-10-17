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«План победы» Зеленского, или what’s went belly up?

«План победы» Зеленского, или what’s went belly up?

16 октября В. Зеленский представил свой «план победы». Это был своеобразный эзотерический текст, который до того никто не читал и не видел, но только самый ленивый — Байден не в счет, — не пытался угадать его контент.

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