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Царьград

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Побоище в Гааге. Голландцы заявили: "Мы здесь народ"

Побоище в Гааге. Голландцы заявили: "Мы здесь народ"

Миграционная политика Нидерландов привела к новому уличному конфликту: в Гааге несколько сотен человек вышли на акцию "Мы - народ".

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