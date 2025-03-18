Тренируем мозг и снимаем напряжение: что такое БОС-терапия и кому она реально помогает

Хотя о БОС-терапии слышал далеко не каждый, список показаний у нее достаточно обширный. Она, например, может помочь в реабилитации после инсульта, лечении мигрени и даже при такой деликатной проблеме, как недержание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии