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Тренируем мозг и снимаем напряжение: что такое БОС-терапия и кому она реально помогает

Тренируем мозг и снимаем напряжение: что такое БОС-терапия и кому она реально помогает

Хотя о БОС-терапии слышал далеко не каждый, список показаний у нее достаточно обширный. Она, например, может помочь в реабилитации после инсульта, лечении мигрени и даже при такой деликатной проблеме, как недержание.

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