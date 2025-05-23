Ватиканский провал: Запад снова пытается продать нам папский суверенитет по скидке

Очередной дипломатический шедевр от Запада: предложить России и Украине помириться под присмотром Папы Римского.
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