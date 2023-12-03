Jay-Z выставляет на аукцион читательские карточки в пользу Бруклинской библиотеки

Рэпер Jay-Z выставляет на аукцион черный кожаный портфель Pinel et Pinel с автографом, наполненный изготовленными на заказ металлическими библиотечными карточками, на каждой из которых представлены образцы обложек его альбомов.
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