Культуромания
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Культуромания

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Jay-Z выставляет на аукцион читательские карточки в пользу Бруклинской библиотеки

Jay-Z выставляет на аукцион читательские карточки в пользу Бруклинской библиотеки

Рэпер Jay-Z выставляет на аукцион черный кожаный портфель Pinel et Pinel с автографом, наполненный изготовленными на заказ металлическими библиотечными карточками, на каждой из которых представлены образцы обложек его альбомов.

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