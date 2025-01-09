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ЭХО РАЙОНА

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На 4-й Новокузьминской можно сдать на утилизацию осыпавшуюся елку

В Москве заработали пункты сбора хвойных деревьев в рамках акции «Елочный круговорот». Один из них расположен в Рязанском районе, сообщили в префектуре ЮВАО В пунктах можно правильно утилизировать ненужные деревья.

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