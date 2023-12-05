Россия поддерживает создание стандарта БРИКС для сертификации карбоновых проектов

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что создание стандарта БРИКС для сертификации карбоновых проектов поможет развивать углеродный рынок, включая признание стран своих карбоновых кредитов.
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