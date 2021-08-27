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Одиночное плавание: водителям могут запретить зарабатывать на попутчиках

Одиночное плавание: водителям могут запретить зарабатывать на попутчиках

Водителям, использующим сервисы карпулинга, могут запретить зарабатывать на пассажирах. Разработанный Минтрансом законопроект ограничивает сумму компенсации за поездку, число поездок в сутки и предъявляет более строгие требования к транспорту.

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