Одиночное плавание: водителям могут запретить зарабатывать на попутчиках

Водителям, использующим сервисы карпулинга, могут запретить зарабатывать на пассажирах. Разработанный Минтрансом законопроект ограничивает сумму компенсации за поездку, число поездок в сутки и предъявляет более строгие требования к транспорту.
Водителям, использующим сервисы карпулинга, могут запретить зарабатывать на пассажирах. Разработанный Минтрансом законопроект ограничивает сумму компенсации за поездку, число поездок в сутки и предъявляет более строгие требования к транспорту.
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