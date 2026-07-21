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ДумаТВ

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Госдума приняла закон о запрете проживать в России мигрантам с судимостью

Госдума приняла закон о запрете проживать в России мигрантам с судимостью

Госдума на пленарном заседании 21 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который исключает возможность получения российского гражданства или права на проживание в РФ для мигрантов, у которых есть непогашенная или неснятая судимость за совершение любого преступления как на территории России, так и за ее пределами.

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