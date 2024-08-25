Врач рассказала, как защититься от рака легких

Специалисты Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сделали важное заявление о том, что раковые клетки могут присутствовать в организме каждого человека, однако сильный иммунитет помогает контролировать их рост.
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