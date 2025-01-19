Израиль получил от ХАМАС список освобождаемых на первом этапе сделки заложников

Израиль получил от палестинского движения ХАМАС список заложников, которых планируется освободить на первом этапе сделки по сектору Газа, подтвердил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
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