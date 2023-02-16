Военное обозрение

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Российские специалисты разработали новейший лазерный комплекс разведки

Российские специалисты разработали новейший лазерный комплекс разведки

На фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине российские специалисты ведут активную деятельность по разработке и совершенствованию средств, помогающих в проведении СВО.

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