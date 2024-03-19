ЦЕРН прекратит 30 ноября сотрудничать с 500 специалистами, связанными с Россией

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) собирается прекратить сотрудничество почти с 500 специалистами, связанными с Россией, уже ведется поиск ученых, которые заменят собой россиян в работе на Большом адронном коллайдере.
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