Не нарывайтесь: СВР послала сигнал британской МИ-6

Сергей ЕПолитикаНе нарывайтесь: СВР послала сигнал британской МИ-6В России надеются, что личные контакты руководства спецслужб помогут положить конец холодной войне с Лондоном.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВальтер ЮпитерПора Петрову и Боширову вручить ГЕРОЯ РОССИИ и снова отправить их в Лондон. Они уже ко всему привыкли и на себя берут всё то, чего никогда не совершали. Для начала примут там двойное гражданство, начнут у них, в Лондоне, новую внешнеполитическую игру русского кнута, и пряника, научат англичан рациональным методам травления Новичком. Наконец-то научат англичан правильно пользоваться этой смертельной отравой. Пусть в Англии водят врага по ложным следам облегчая настоящим НАШИМ разведчикам нелегальную работу. Затем, вступят в переписку с главой британской разведывательной службы МИ-6 Ричардом Муром и проведут его удушение в своих объятиях.Комментировать
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