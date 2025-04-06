Свердловские власти выделили 200 млн рублей на закупку автобусов для малых городов Деньги будут выделены муниципалитетам с численностью до 150 тыс.
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Свердловские власти выделили 200 млн рублей на закупку автобусов для малых городов Деньги будут выделены муниципалитетам с численностью до 150 тыс.
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