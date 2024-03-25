Сенатор Рубио: теракт в Crocus City Hall случился из-за ухода США из Афганистана

В годы правления демократа Джо Байдена группировка «Исламское государство»* восстановилась. Теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел из-за вывода американских войск из Афганистана и активизации исламистов, заявил заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.