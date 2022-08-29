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Россиян на Западе настраивают против русского рока

Россиян на Западе настраивают против русского рока

ТАСС/Метцель Михаил Ответ Аллы Пугачевой про порядок в голове, конечно, весьма неоднозначен и остается только догадываться, имеет ли он отношение и к ее супругу Максиму Галкину, который, судя по всему, нуждается в этом больше, чем многие остальные.

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