Россиян на Западе настраивают против русского рока

ТАСС/Метцель Михаил Ответ Аллы Пугачевой про порядок в голове, конечно, весьма неоднозначен и остается только догадываться, имеет ли он отношение и к ее супругу Максиму Галкину, который, судя по всему, нуждается в этом больше, чем многие остальные.