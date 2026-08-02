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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарднер о переходе в минское «Динамо»: «Минск – прекрасный город! Мне нужно немного перестроиться и стать лучше, чем в прошлом году»

Форвард минского « Динамо » Ретт Гарднер высказался о своем переходе в команду. В июле ЦСКА обменял 30-летнего канадца в клуб из Беларуси на 18-летнего защитника Александра Русакова.

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