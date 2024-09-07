Свежий отчет от Юрия Подоляки 07.09.2024: Продолжается наступление ВС РФ в районе Украинска-Горняка

Наступательные операции российской армии на Донбассе продолжаются на нескольких ключевых участках. Бойцам ВС РФ удается эффективно преодолевать оборону противника, сообщает военный эксперт и блогер Юрий Подоляка в своем новом отчете.
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