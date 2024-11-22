Россельхознадзор требует заблокировать в Карелии 182 сайта

На инт5ернет-страницах были выявлены нарушения, рассказали в ведомстве. В ноябре сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора проверили информацию, размещенную на 212 интернет-страницах, содержащих предложения о розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом.
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