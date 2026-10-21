“The U.S. military has quietly been scaling back its troop presence at bases across the Middle East in recent days, and the State Department is ordering a further reduction in staff at multiple diplomatic posts in the region,” NBC News reports.
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