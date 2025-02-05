Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
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Самые красивые: звезды на премии «Золотой орел»

Самые красивые: звезды на премии «Золотой орел»

Красная дорожка кинопремии «Золотой орел» пестрила строгими и элегантными нарядами. На днях в павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла церемония вручения премии «Золотой орел».

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Комментарии
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ШКИПЕР
Афтыр , а зачем нам это надо? В следующем разе будете обсуждать нижнее бельё ?
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19 час.
Константин Дмитриев
Звезды на небе, а эти так &quot;погулять вышли&quot;
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19 час.
Tania Еременко
Я против звездуна рекламы - Безрукова. Если артист делает постоянно бабки на рекламе- это не артист  это черт-те Што...))) Пусть и продолжает рекламировать прокладки - это его призвание! А смотреть фильмы с его участием, мы не будем! Позорник! Лишь бы хапать бабло!)))))))))))))
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19 час.
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