Красная дорожка кинопремии «Золотой орел» пестрила строгими и элегантными нарядами. На днях в павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла церемония вручения премии «Золотой орел».
Самые красивые: звезды на премии «Золотой орел»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Афтыр , а зачем нам это надо? В следующем разе будете обсуждать нижнее бельё ?
Ответить
19 час.
Константин Дмитриев
Звезды на небе, а эти так "погулять вышли"
Ответить
19 час.
Tania Еременко
Я против звездуна рекламы - Безрукова. Если артист делает постоянно бабки на рекламе- это не артист это черт-те Што...))) Пусть и продолжает рекламировать прокладки - это его призвание! А смотреть фильмы с его участием, мы не будем! Позорник! Лишь бы хапать бабло!)))))))))))))
Ответить
19 час.
Свежие комментарии