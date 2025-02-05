Самые красивые: звезды на премии «Золотой орел»

Афтыр , а зачем нам это надо? В следующем разе будете обсуждать нижнее бельё ?

Tania Еременко

Я против звездуна рекламы - Безрукова. Если артист делает постоянно бабки на рекламе- это не артист это черт-те Што...))) Пусть и продолжает рекламировать прокладки - это его призвание! А смотреть фильмы с его участием, мы не будем! Позорник! Лишь бы хапать бабло!)))))))))))))