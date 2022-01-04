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Зурабу Церетели исполнилось 88 лет: жизнь знаменитого скульптора

Зурабу Церетели исполнилось 88 лет: жизнь знаменитого скульптора

Сегодня свой день рождения отмечает известный советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, а также педагог Зураб Церетели.

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