МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ни кино, ни телевидение не смогли заменить театр. Так что ленинская формула о "важнейшем из искусств" сегодня уже не верна, с уверенностью отметил президент России Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.