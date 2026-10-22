МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ни кино, ни телевидение не смогли заменить театр. Так что ленинская формула о "важнейшем из искусств" сегодня уже не верна, с уверенностью отметил президент России Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.
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