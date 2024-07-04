Мобильная клиентская служба Соцфонда Тульской области посетит шесть районов

Мобильная клиентская служба Отделения СФР по Тульской области продолжает выездные приемы граждан. В расписании на ближайшие месяцы — шесть отдаленных населенных пунктов в Воловском, Куркинском, Одоевском, Дубенском, Узловском районах и Ефремове.
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