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Мобильная клиентская служба Соцфонда Тульской области посетит шесть районов

Мобильная клиентская служба Соцфонда Тульской области посетит шесть районов

Мобильная клиентская служба Отделения СФР по Тульской области продолжает выездные приемы граждан. В расписании на ближайшие месяцы — шесть отдаленных населенных пунктов в Воловском, Куркинском, Одоевском, Дубенском, Узловском районах и Ефремове.

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