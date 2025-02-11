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Регион 29

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«Водник» разгромил «Уральский Трубник» в домашнем матче

Встреча с «Уральским Трубником» завершилась уверенной победой «жёлто-зелёных» со счётом 10:3Встреча с «Уральским Трубником» завершилась уверенной победой «жёлто-зелёных» со счётом 10:3Началась она с быстрого гола от капитана архангелогородцев Евгения Дергаева — лучший бомбардир Чемпионата страны открыл счёт на третьей минуте после розыгрыша углового.

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