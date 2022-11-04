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«Сент-Луис» проиграл 6 матчей подряд с общей разницей шайб 10:30 и идет на последнем месте в дивизионе

«Сент-Луис» проиграл 6 матчей подряд с общей разницей шайб 10:30. Клуб начал сезон НХЛ с 3 побед подряд, после чего началась серия поражений.

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