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Сливко выиграла большой масс-старт на четвертом этапе Кубка России

Сливко выиграла большой масс-старт на четвертом этапе Кубка России

Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в большом женском масс-старте на четвертом этапе Кубка России в Ижевске, преодолев 12-километровую дистанцию за 44 минуты 53,6 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах.

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