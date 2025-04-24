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Гарвард продолжает доказывать, что либералы везде одинаковы

Гарвард продолжает доказывать, что либералы везде одинаковы

Дональд Трамп обрушился с беспрецедентной критикой на Гарвардский университет. Причём 24 апреля его гнев распространился не только на администрацию университета, […] The post Гарвард продолжает доказывать, что либералы везде одинаковы appeared first on Медиакратия.

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