Дональд Трамп обрушился с беспрецедентной критикой на Гарвардский университет. Причём 24 апреля его гнев распространился не только на администрацию университета, […] The post Гарвард продолжает доказывать, что либералы везде одинаковы appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии