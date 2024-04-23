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Вяльбе о результатах Большунова: «Мне кажется, остальные лыжники должны сейчас богу молиться на то, что Саша дает такую возможность развиваться»

«Многие говорят, что Большунов не дает остальным выигрывать. Зато он нам дает такую возможность развиваться, что, мне кажется, остальные лыжники должны сейчас богу молиться на то, что у них есть такая возможность.

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