Туристы из Латвии потерялись в горах Жетысуской области

Потерявшихся в горах иностранцев нашли полицейские в области Жетысу. Сообщается, что в горах Актау двое туристов из Латвии потеряли ориентиры и связь с группой, что привело к масштабной спасательной операции.
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