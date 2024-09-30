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Туристы из Латвии потерялись в горах Жетысуской области

Туристы из Латвии потерялись в горах Жетысуской области

Потерявшихся в горах иностранцев нашли полицейские в области Жетысу. Сообщается, что в горах Актау двое туристов из Латвии потеряли ориентиры и связь с группой, что привело к масштабной спасательной операции.

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