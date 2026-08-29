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Царьград

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СКР: ребёнок выпал из окна в центре Санкт-Петербурга 28 августа

СКР: ребёнок выпал из окна в центре Санкт-Петербурга 28 августа

В Санкт-Петербурге 28 августа из окна на набережной Мойки выпал четырёхлетний мальчик. Он приземлился на крышу ниже расположенного балкона и был госпитализирован.

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