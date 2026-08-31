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Почти 40% опрошенных россиян не хватает личного пространства на работе

Почти 40% опрошенных россиян не хватает личного пространства на работе

Полностью довольны условиями на рабочем месте только 7% опрошенных россиян. Чаще всего сотрудники жалуются на недостаток личного пространства — эту проблему отметили 38% респондентов.

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